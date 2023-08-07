Белый дом согласовал отправку для ВСУ первой партии танков Abrams. Об этом со ссылкой на начальника отдела закупок армии США Дага Буша передает американский телеканал CNN.

Месяц назад ряд американских СМИ подтвердили скорую отправку Вашингтоном Киеву партии танков Abrams старой модели M1A1 в количестве 31 штуки. Для начала планировалось передать не более восьми боевых машин.

«Теперь Abrams довезут до Европы, потом до Украины вместе с остальными позициями, которые будут отправлены: боеприпасы, запасные части, оборудование для заправки и ремонта», — приводит телеканал слова чиновника.

О количестве боевых машин, которые США передадут Украине, информация умалчивается.

Напомним, как заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия намерена и будет в обязательном порядке контролировать все те регионы, что записаны в ее Конституции, имея ввиду республики Донбасса, Крым, Херсонскую и Запорожскую области.