CNN: Трампа обязали добровольно явиться в тюрьму для ареста

Бывший глава Белого дома Дональд Трамп обязал в срок до 25 августа самостоятельно явиться в тюрьму в штате Джорджия. Там миллиардер вместе с другими фигурантами уголовного дела будет формально арестован, передает телеканал CNN.

Медиа ссылается на заявление офиса шерифа округа Фултон, из которого следует, что Трампа со-товарищи, следуя установленному законом протоколу, сфотографируют, снимут отпечатки пальцев и проведут досмотр личных вещей.

«На данный момент, исходя из установок, полученных от офиса генпрокурора и судьи, ожидается, что все 19 обвиняемых будут приняты в тюрьме на Райс-стрит (тюрьма округа Фултон — прим. ред.),— передает американский телеканал.

Напомним, в отношении бывшего президента США Дональда Трампа возбуждены сразу 37 уголовных дел. Среди предъявленных обвинений организация штурма Капитолия в январе 2021 года, а также незаконное хранение полученных в ходе президентства секретных материалов. Ни по одному из инкриминируемых ему деяний Трамп не признал вины, считая все сфабрикованным.