Coolcation вместо пляжа: почему туристы массово бегут от жары на север — новый тренд 2026

Мировая туристическая отрасль сталкивается с перераспределением потоков: всё больше путешественников отказываются от традиционных курортов Южной Европы и Средиземноморья в пользу северных регионов. Как показывают исследования, климатические изменения формируют новый тренд — coolcation, ориентированный на прохладный отдых.

Согласно данным платформы Polarsteps, около трети опрошенных туристов этим летом предпочли северные направления вместо жарких пляжей. Особенно активно этот тренд поддерживает поколение Z. Основные причины выбора — комфортная температура, природные ландшафты и снижение туристической перегруженности .

Скандинавия и страны Балтии активно адаптируются к новому спросу, развивая инфраструктуру экологического туризма. Исландия, Норвегия, Финляндия и Швеция выделяются как ключевые направления «прохладного отдыха», а Эстония — как лидер Балтийского региона.

По мнению эксперта Анатолия Ковтуна, озвученному для «Турпрома», тенденция постепенно распространится и на Россию. Из-за экстремальной жары на южных курортах и роста цен на зарубежные поездки россияне всё чаще обращают внимание на северные и восточные регионы страны — Карелию, Байкал, Алтай и Мурманскую область. Эксперт прогнозирует дефицит качественных эко-отелей в сезон и необходимость раннего бронирования таких направлений.