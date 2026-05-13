Встроенные в Windows сервисы искусственного интеллекта собирают о пользователе огромный массив данных, и самый простой способ вернуть конфиденциальность — отключить несколько ключевых опций. Как сообщает издание BGR , первым делом стоит избавиться от Copilot: удалить его можно через стандартный раздел с программами, а заодно деактивировать ИИ-функции в других приложениях, например в редакторе «Блокнот».

Второй шаг — отключение персонализированной рекламы. Для этого, по словам авторов, нужно зайти в настройки системы, открыть раздел «Конфиденциальность и безопасность», а в нем — подраздел «Рекомендации и предложения», где и скрываются нужные переключатели. Следом, уже в подразделе «Диагностика и обратная связь», рекомендуется выключить опцию «Отправлять необязательные диагностические данные».

Специалисты утверждают, что этих несложных действий достаточно, чтобы частично заблокировать автоматический сбор сведений о характеристиках устройства, списке установленных приложений, отчетах об ошибках и другой информации.