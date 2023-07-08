Cредняя температура на Земле обновила исторический максимум

В четверг, 6 июля средняя температура Земли достигла нового максимума. О явлении сообщило издание ТАСС со ссылкой на американский Нац. центр экологического прогнозирования.

3 июля была отмечена самая высокая температура на Земле. Средняя температура превысила +17 градусов. На следующий день было зафиксировано +17,18. Но уже 6-го было установлено новое максимальное значение: температура составила +17,23.

Согласно данным экспертов, прошлый рекорд был установлен 7 лет назад, в 2016 году. Он составил +16,92 градуса.

Ученые объяснили все эффектом Эль-Ниньо: каждые 2-7 лет температура воды в Тихом океане повышается. Длительность эффекта обычно составляет от 2 до 9 месяцев.

Ранее климатолог Фридерике Отто сообщала, что установленный рекорд является «смертным приговором» для людей, как вида.

Согласно данным специалистов из ООН, прошлый месяц стал самым жарким в истории. Генсек ООН Антониу Гуттериш также дал комментарий о тревожных новостях. Он заявил, что климат вышел из-под контроля, и ситуация близится к званию «катастрофической».