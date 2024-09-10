Cтудентка из колледжа в Пушкино выступила на международном вокальном конкурсе «Ты супер!»

Студентка колледжа, расположенного в г.о. Пушкинский, уже второй курс получает обширные знания по специальности «Эстрадное пение». Помогает ей в этом преподаватель Наталья Кузьмина, которая в том числе готовила девушку к выступлению на крупном ТВ-проекте. Сама Евгения может похвастаться сильным голосом, актерским мастерством, песнями собственного сочинения и игрой на гитаре.

На конкурсе девушке предстояло исполнить песню ирландца Hozier «Take Me to Church». Вокально сложная композиция была спета на ура. Более того, Куранина смогла представить свою оригинальную интерпретацию хита и удивить звездное жюри.

Выступление Евгении с крупного проекта опубликовано на канале НТВ