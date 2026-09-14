«Родитель 1 и родитель 2»: анкета в немецком детсаду заставила семью сбежать в Россию

Супруги Татьяна и Игорь Плехановы, уроженцы Казахстана, перебрались в Россию из Германии. Свою историю они рассказали RT в рамках цикла о соотечественниках, вернувшихся из-за границы. Главной причиной переезда стала пропаганда нетрадиционных ценностей* в немецких детсадах.

Пара познакомилась в соцсетях, когда Игорь уже жил в Германии. Татьяна приехала к нему, они поженились. Задуматься о переезде в Псковскую область семью заставили проблемы с документами и трудоустройством.

Но решающей каплей стала анкета в детском саду. Плехановы придерживаются традиционных взглядов, и графа «Родитель 1, родитель 2»* их возмутила.

По словам Татьяны, детей с садика начинают приучать к тому, что мужчина и женщина — это условность*. Она отметила, что ребенка фактически подталкивают к пересмотру привычных ролей.

Это не первая история в цикле RT. Ранее издание рассказало о 70-летнем американце из Флориды, переехавшем с женой в Псков, о семье из Финляндии, об уроженке Латвии — бывшем враче-педиатре, ставшей трудницей в Михайловском соборе Псково-Печерского монастыря, и о паре из Эстонии, столкнувшейся с дискриминацией на родине.

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