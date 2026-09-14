Капитальный ремонт корпуса взрослой поликлиники завершился в Талдоме. До этого здание не использовалось на протяжении длительного времени и было законсервировано, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Корпус расположен на улице Победы. В двухэтажном здании обновили фасад, кровлю и входную группу, заменили инженерные коммуникации, установили современную систему вентиляции и кондиционирования. Внутри провели перепланировку и отделку помещений. Также построили переход, связывающий два корпуса поликлиники.

В корпусе обустроили дневной стационар, стоматологическое отделение, физиотерапевтический блок, женскую консультацию, процедурные и смотровые помещения. В ближайшее время здесь откроется «Школа будущих мам».

Взрослая поликлиника рассчитана на 450 посещений в день. Медицинскую помощь в ней получают более 22 тыс. жителей округа.

В Подмосковье с начала года после капремонта открыли 7 поликлиник и амбулаторий.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход строительства многопрофильной больницы в Мытищах.