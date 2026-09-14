Новую схему по алиментам предложили ввести в России: что известно об этой инициативе из Госдумы

В Госдуме предложили временно выплачивать алименты детям за счет государства, если взыскать средства с родителя не удается в течение шести месяцев. С такой инициативой выступил депутат Валерий Селезнев в беседе с REGIONS , пояснив ее суть.

Согласно предложению, после шести месяцев безрезультатного взыскания ребенок сможет получать установленную государством выплату. При этом задолженность за родителем сохранится в полном объеме, а государство сможет самостоятельно взыскать перечисленные средства с неплательщика.

Селезнев отметил, что сейчас должников могут привлекать к административной и уголовной ответственности, ограничивать в правах, а также взыскивать деньги за счет доходов и имущества. Однако исполнительное производство может занимать продолжительное время, а деньги на ребенка нужны гораздо раньше.

Назначать выплату депутат предлагает без повторного сбора документов. Если уже есть решение суда и возбуждено исполнительное производство, необходимые сведения можно получить у приставов.

Аналогичный законопроект уже предлагали принять в 2026 году, однако он не получил поддержки большинства в Госдуме. По словам Селезнева, инициативу намерены внести в новом созыве и добиться принятия.

Ранее сообщалось, что мать-должница пойдет на исправительные работы за неуплату алиментов.