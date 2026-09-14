«Киевстар» горит: удар ВС России по главному офису связи ВСУ

Российские военные нанесли удар по зданию компании «Киевстар» в центре Киева, и военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что это отразится на ВСУ, поскольку компания обеспечивала связь и интернет для украинских военных. Об этом сообщает Lenta.ru.

Удар пришелся по головному офису «Киевстара», после чего в центре Киева вспыхнул пожар. В Минобороны России пояснили: компания предоставляла услуги мобильной связи и интернета в том числе в интересах ВСУ. Дандыкин, капитан первого ранга запаса, отметил, что «Киевстар» — огромная структура с резервными мощностями и вышками, но удар по головному офису все равно скажется на украинской армии.

Эксперт напомнил, что ВСУ сами охотятся за российской мобильной связью, нанося удары по вышкам в приграничных регионах. По его словам, украинские военные активно используют Starlink, который также подвергается ударам. Речь идет не только о военной связи, но и о всей системе снабжения и управления армией. Дандыкин подчеркнул, что удары по таким объектам будут продолжаться, так как это элемент взаимодействия.

Ранее стало известно, что российские войска взломали оборону ВСУ на подступах к Славянску.