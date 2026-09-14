Сын Цоя подал заявку на регистрацию товарного знака «Кино»

41-летний Александр Цой, сын легендарного рок-музыканта Виктора Цоя, подал заявку на регистрацию товарного знака «Кино». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Роспатента.

Цой планирует использовать бренд для широкого ассортимента продуктов, включая ювелирные изделия, кимчи, корн-доги, молочные напитки, чипсы, гамбургеры, пиццу и пищевые ароматизаторы.

На сегодняшний день Александр уже является правообладателем четырех товарных знаков, связанных с рок-группой отца. Два из имеющихся знаков напрямую связаны с названием и деятельностью музыкального коллектива, а остальные — с проектом «Симфоническое Кино».

Напомним, Виктор Цой погиб в 1990 году в ДТП на 35-м км трассы Слока — Талси. Группа «Кино» была основана в 1980-х годах.

Ранее сообщалось, что композитор Игорь Николаев зарегистрировал товарный знак «Третье сентября».