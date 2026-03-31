Дачникам раскрыли правду о популярных современных подкормках: как вырастить гиганта на грядке

Популярность так называемых «умных удобрений» среди садоводов продолжает расти, однако их эффективность в условиях частных участков вызывает вопросы. Своим мнением поделилась специалист по садоводству Екатерина Рассадина, сообщает REGIONS .

По ее словам, такие препараты представляют собой комплексные подкормки в виде гранул или жидких концентратов, содержащих биостимуляторы. Они рассчитаны на постепенное высвобождение питательных веществ с учетом состояния растений и стадии их развития. При этом эксперт отметила, что подобные решения создавались прежде всего для крупных сельскохозяйственных хозяйств, где регулярно проводится анализ почвы и контролируется баланс микроэлементов.

В условиях дач и огородов ситуация иная. Рассадина пояснила, что в Подмосковье почвы существенно различаются по составу, а возможности проводить регулярные лабораторные исследования у владельцев участков, как правило, нет. В результате применение таких удобрений может привести к избытку отдельных веществ, что сопоставимо с бесконтрольным приемом витаминов.

Среди недостатков эксперт также выделила высокую стоимость. По ее оценке, за цену небольшой упаковки инновационного средства можно приобрести около 10 кг традиционных удобрений. Она подчеркнула, что привычные азотные, фосфорные и калийные подкормки остаются понятными в использовании и позволяют точнее контролировать дозировку.

Кроме того, специалист обратила внимание на возможные риски при неправильном применении. В частности, при превышении дозировок вещества с содержанием тяжелых металлов, таких как кадмий, ртуть и свинец, способны накапливаться в почве и растениях, а избыток хлористого калия может негативно сказаться на полезной микрофлоре.

В итоге Рассадина пришла к выводу, что, несмотря на привлекательность новых технологий, в условиях дачных участков разумнее придерживаться проверенных решений и использовать современные разработки только при наличии контроля.