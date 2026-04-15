Дачники и путешественники в восторге: пенсионерам решили упростить жизнь одной картой

В России предложили внедрить универсальный инструмент поддержки пожилых людей, который обеспечит доступ к льготам и бесплатному проезду в любом регионе страны. Инициатива призвана устранить территориальные ограничения при использовании мер социальной защиты. Об этом в беседе с РИА Новости заявил заместитель секретаря Общественной палаты (ОП) РФ Владислав Гриб.

Масштабирование льгот на всю страну

Заместитель секретаря Общественной палаты Российской Федерации Владислав Гриб выступил с инициативой создания единой социальной карты для лиц пенсионного возраста. По его мнению, этот документ должен иметь статус федерального и обеспечивать беспрепятственное получение льгот вне зависимости от места регистрации гражданина на территории России.

Ключевые преимущества нововведения

Согласно предложению, обладатели такой карты смогут пользоваться правом на бесплатный проезд в общественном транспорте и другими социальными преференциями в любом субъекте страны. Автор идеи подчеркнул, что запуск единого стандарта станет эффективным механизмом помощи не только пенсионерам, но и людям предпенсионного возраста, по аналогии с уже существующей системой поддержки многодетных семей.

Упрощение логистики для дачников и путешественников

Владислав Гриб пояснил, что внедрение универсального документа существенно облегчит жизнь граждан, проживающих на границах разных регионов. В частности, это коснется жителей Москвы и Подмосковья, а также тех, чьи загородные участки расположены в соседних областях. Единая карта позволит избежать сложностей с подтверждением права на льготу при перемещении между субъектами.

Контекст усиления социальной поддержки

Вопрос повышения качества жизни пожилых людей остается в центре внимания законодателей. Ранее в Государственной думе был направлен запрос в правительство с целью уточнения стратегии по улучшению финансового благополучия пенсионеров. Новая инициатива Общественной палаты рассматривается как важный этап в формировании безбарьерной среды для старшего поколения.