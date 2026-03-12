Дачники попали в опасность: чего нельзя категорически делать с елями в марте

Владельцам дачных участков рекомендовали повременить с обрезкой елей, пихт и сосен до наступления благоприятного периода. Специалист пояснила, чем опасна весенняя стрижка для этих растений и как правильно формировать крону.

Ландшафтный дизайнер Ольга Черноусова призвала садоводов отказаться от весенней обрезки хвойных деревьев. В беседе с aif.ru специалист предупредила, что в этот период растения особенно уязвимы к подобным вмешательствам, что может негативно сказаться на их здоровье.

Для проведения формирующей стрижки елей и пихт эксперт порекомендовала выбрать осеннее время. Что касается сосен, то оптимальным периодом для работы с ними она назвала конец мая или июнь. Именно тогда, по словам дизайнера, появляются молодые приросты, которые легко удалять.

Черноусова поделилась секретом придания обычной сосне декоративного вида, напоминающего японский бонсай. Для этого необходимо дождаться появления мягких молодых побегов, а затем удалить примерно две трети их длины. Эту процедуру можно выполнить секатором, ножницами или даже вручную. В результате дерево замедлит свой рост вверх, а крона станет значительно гуще и пушистее.