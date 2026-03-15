Дачников начнут разорять: названо самое распространенное нарушение дачников весной 2026

С наступлением дачного сезона владельцев участков поджидают административные взыскания. Эксперт объяснил, какие действия на территории чаще всего приводят к серьезным денежным потерям, пишет лента.ру.

Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Кырлан Марчел в беседе с «Лентой.ру» обратил внимание россиян на увеличение числа административных штрафов, налагаемых на дачников с приходом весны. Специалист пояснил, что большинство санкций инициируется из-за пренебрежения мерами противопожарной безопасности во время наведения порядка на земельных наделах.

Кырлан Марчел указал, что наиболее частым поводом для привлечения к ответственности служит сжигание сухой растительности, листвы или бытовых отходов. Действующие предписания разрешают утилизацию огнем исключительно на оснащенных для этого площадках с соблюдением необходимой дистанции до построек и зеленых массивов. Игнорирование данных требований грозит штрафом, размер которого достигает 20 тысяч рублей.

Юрист также отметил, что под административное взыскание подпадает и ненадлежащее содержание участка, выражающееся в его зарастании бурьяном или захламлении. За подобные нарушения законодательства предусмотрен штраф минимум 10 тысяч рублей.

Кроме того, Марчел предостерег от нелегального размещения отходов. Сброс мусора в лесополосах или на прилегающих территориях расценивается как несоблюдение экологических норм. Чтобы избежать финансовых потерь, эксперт призвал дачников строго следовать предписаниям закона, особенно тщательно контролируя утилизацию растительных остатков и не допуская скопления мусора на своих участках.