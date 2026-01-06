Дачников ждет финансовый кошмар: как одно растение может обойтись в 50 тысяч рублей

С 2026 года для владельцев дачных и садовых участков вводятся новые административные штрафы. Об этом « Российской газете » сообщил депутат Государственной Думы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

Одно из нарушений — неиспользование земли по целевому назначению более трех лет. За это предусмотрен штраф в размере от 1% до 1,5% кадастровой стоимости участка, но не менее 20 тысяч рублей. В исключительных случаях возможно принудительное изъятие такой земли через суд.

Второе нарушение — невыполнение обязанностей по борьбе с опасными сорными растениями, такими как борщевик Сосновского. С марта 2026 года за это будет грозить штраф от 20 до 50 тысяч рублей.

