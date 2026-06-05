Дачников ждет неприятный сюрприз: штраф могут выписать даже за траву

Юристы предупредили владельцев дачных участков об ответственности за ряд нарушений, связанных с содержанием территории, размещением инженерных сооружений и соблюдением правил землепользования. Об этом пишет «МК-Новосибирск».

За септики и туалеты могут оштрафовать

Особое внимание контролирующие органы уделяют соблюдению санитарных требований. Так, септики должны размещаться не ближе 2 метров к соседнему участку и не менее чем в 50 метрах от источников питьевой воды.

При выявлении нарушений собственнику может грозить штраф от 1 до 2 тысяч рублей. Если система становится причиной неприятного запаха или загрязнения окружающей среды, сумма взыскания может увеличиться до 5 тысяч рублей. Кроме того, владельца могут обязать устранить нарушения.

Заросший участок тоже может стать поводом для наказания

Эксперты напомнили, что владельцы обязаны следить за состоянием своей территории. За высокую траву и запущенный участок предусмотрены штрафные санкции.

Отдельное внимание уделяется борьбе с борщевиком. Если собственник проигнорирует требования по уничтожению опасного растения, размер штрафа может достигнуть 50 тысяч рублей.

Нарушение правил использования земли обойдется дороже

Серьезная ответственность предусмотрена за использование участка не по назначению. Например, строительство объектов на сельскохозяйственных землях или самовольное занятие соседних территорий может привести к значительным штрафам.

Размер взыскания в таких случаях рассчитывается исходя из кадастровой стоимости участка и может составлять от 0,5% до 1,5%, но не менее установленных законом сумм.

За шум на даче также предусмотрены санкции

Юристы напомнили, что правила соблюдения тишины действуют не только в городах, но и на дачных территориях. Конкретные ограничения устанавливаются региональным законодательством.

За нарушение режима тишины собственнику может грозить штраф от 1 до 3 тысяч рублей, а при повторных случаях сумма взыскания может увеличиться.