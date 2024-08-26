Дачница из Подмосковья вырастила тыкву весом более 300 килограммов

Семечки женщина начала проращивать еще весной, поэтому к апрелю у нее была рассада, которую в мае высадили на грядки.

Гигантская тыква в обхвате уже превышает три метра. Алина Романова не использовала серьезных химикатов и удобрений, поэтому овощ съедобен. Однако делать заготовки из него дачница не планирует, тыква будет отправлена в Москву на традиционную выставку урожая.

Ранее сообщалось, что подмосковный фермер переплыл реку на 400-килограммовой тыкве.