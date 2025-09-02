Дачные войны: пенсионер пытался убить мужчину с помощью горелки

Пенсионер отправится в колонию на девять лет за то, что в пьяной ссоре облил соседа бензином и попытался сжечь, а затем добить ножом. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

В Биробиджане 73-летний пенсионер получил девять лет колонии за попытку убийства соседа. Суд присяжных признал его виновным в жестоком нападении. Следствие установило, что 28 мая 2024 года пьяный мужчина поссорился с соседом по дачному участку.

Во время конфликта он облил соседа бензином и попытался поджечь его газовой горелкой, а затем нанес удар ножом. Потерпевший оказал сопротивление и был госпитализирован, но спустя неделю скончался от полученных ранений. Осужденный своей вины не признал, утверждая, что облил соседа бензином случайно и действовал в целях самообороны.

