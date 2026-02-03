«Дачный пруд стал могилой». Раскрыты детали жестокого убийства ребенка в Яльгелево

Недалеко от деревни Яльгелево в Ленинградской области нашли тело убитого девятилетнего мальчика. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT .

Подозреваемый в ходе следственных действий полностью признал свою вину.

Он рассказал, что утопил ребенка и пытался скрыть следы своего преступления.

По данным предварительного расследования, злоумышленник познакомился с мальчиком и предложил ему денежное вознаграждение за интимную связь. Получив отказ, мальчик, согласно показаниям фигуранта, стал требовать деньги за неразглашение этого факта.

В ходе последовавшего конфликта несколько раз ударил ребенка, после чего отвез его на свою дачу в Яльгелево. Там, чтобы избавиться от свидетеля, мужчина утопил жертву в одном из местных прудов. Тело было обнаружено в водоеме в результате поисков, проведенными волонтерами и местными жителями.

Ранее сообщалось о том, что у мужчины, убившего ребенка в Петербурге, нашли детское порно.