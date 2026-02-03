«Дачный пруд стал могилой». Раскрыты детали жестокого убийства ребенка в Яльгелево
Тело пропавшего девятилетнего мальчика нашли в пруду в Ленобласти
Фото: [istockphoto.com/kali9]
Недалеко от деревни Яльгелево в Ленинградской области нашли тело убитого девятилетнего мальчика. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Подозреваемый в ходе следственных действий полностью признал свою вину.
Он рассказал, что утопил ребенка и пытался скрыть следы своего преступления.
По данным предварительного расследования, злоумышленник познакомился с мальчиком и предложил ему денежное вознаграждение за интимную связь. Получив отказ, мальчик, согласно показаниям фигуранта, стал требовать деньги за неразглашение этого факта.
В ходе последовавшего конфликта несколько раз ударил ребенка, после чего отвез его на свою дачу в Яльгелево. Там, чтобы избавиться от свидетеля, мужчина утопил жертву в одном из местных прудов. Тело было обнаружено в водоеме в результате поисков, проведенными волонтерами и местными жителями.
Ранее сообщалось о том, что у мужчины, убившего ребенка в Петербурге, нашли детское порно.