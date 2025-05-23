Daily Mail: Фредди Меркьюри скрывал, что у него есть дочь

Фредди Меркьюри, вокалист легендарной британской группы Queen, держал в тайне от публики факт существования дочери, которая появилась на свет в результате его романа с супругой друга в 1976 году. В настоящее время дочери музыканта 48 лет. Об этом стало известно из новой книги о жизни Фредди Меркьюри под названием «С любовью, Фредди», написанной Лесли-Энн Джонс. Книга была опубликована в Великобритании в начале этого года.

Ранее считалось, что у вокалиста группы Queen нет детей в биологической связи.

В произведении «С любовью, Фредди» рассказывается история о некоем ребенке, который появился на свет в результате случайной связи между Меркьюри и супругой его близкого друга в 1976 году. Это произошло через год после того, как «Богемская рапсодия» стала хитом.

«О ее существовании знал только ближайший круг Меркьюри, включавший его родителей и сестру, остальных членов группы и любовь всей его жизни — Мэри Остин», — пишет издание.

В публикации уточняется, что на данный момент возраст дочери артиста составляет 48 лет. Она работает врачом и проживает в одном из европейских государств. У неё есть дети.

Имя дочери не раскрывается, а в первой части письма она подписалась только буквой «B», не желая раскрывать свою личность.

«Оа не жила с Меркьюри, но он часто навещал ее, а перед смертью передал ей 17 томов своих подробных личных дневников, которые и легли в основу новой биографии, добавляет Daily Mail. По утверждению женщины, певец в ней души не чаял», — приводится в публикации.

По словам автора, мать «В» покинула этот мир уже давно. В книге утверждается, что женщина, которая называет себя дочерью Меркьюри, действительно является его дочерью.

По информации издания, выход книги запланирован на сентябрь этого года.