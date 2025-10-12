Daily Mail: Кэтти Перри начала встречаться с бывшим премьером Джастином Трюдо

Известная американская поп-исполнительница Кэти Перри начала романтические отношения с бывшим премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Об этом пишет британская Daily Mail.

Их отношения начали привлекать внимание в июле 2025 года. В тот вечер Перри и Трюдо ужинали в ресторане Le Violon в Монреале. Они не стали обсуждать личную жизнь и не подтвердили слухи о своем бурно развивающемся романе.

«Влюбленная пара была замечена целующейся и обнимающейся на борту 24-метровой яхты Перри, как показывают наши эксклюзивные фотографии», — сказано в заметке Daily Mail.

Поп-звезда выбрала черный купальник. Она выглядела расслабленной и довольно счастливой в объятьях Трюдо. Пара несколько раз целовалась.

Новые фотографии с яхты служат первым публичным подтверждением их близких отношений.