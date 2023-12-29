Daily Mail: половина граждан США поддержали расследование по импичменту Байдена

Расследование в рамках процедуры импичмента действующему главе Белого дома Джо Байдена одобряют 47% американцев, пишет Daily Mail со ссылкой на проведенный компании J.L. Partners замер общественного мнения.

Согласно полученным данным, почти половина американцев поддерживают указанную инициативу.

При этом, 35% опрошенных жителей США признались, что не согласны с этим, пишет издание.

Ранее президент США Джо Байден назвал инициированное республиканцами в рамках импичмента расследование политическим трюком.