Daily Mail: в старинной книге Ватикана предсказали дату Судного дня

В тайных хранилищах Ватикана обнаружили книгу, возраст которой составляет девять веков. В ней содержится пророчество о дне Страшного суда. Об этом написала газета Daily Mail.

Согласно этой теории, в 2027 году произойдёт конец света. В этот момент Иисус Христос спустится на землю и решит, кого спасти, а кого обречь на вечные муки.

«Таково христианское верование о том, что когда Иисус вернется на Землю, чтобы определить, кто будет спасен, а кто будет проклят, и святой сказал, что это произойдет в 2027 году», — говорится в тексте книги.

Ранее сообщалось, что ученые установили на часах Судного дня 89 секунд до ядерного удара РФ по Лондону.