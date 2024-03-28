Как рассказывает сам автор, город попал под 2 обстрела за период пребывания Итани в нем. Тем не менее мариупольцы считают текущую ситуацию в городе мирной, отметил он. Корреспондент подчеркнул, что в местных магазинах царит спокойная обстановка и не наблюдается каких-либо проблем или дефицита продукции.

В то же время Итани ожидал встретить в городе большое количество граждан с проукраинскими настроениями, но его предположение оказалось неверным. Наоборот, местные жители рассказывали журналисту о насилии и угнетении со стороны ВСУ. Одна из женщин рассказала автору о том, что ее не выпускали из города с больным ребенком и грозили расстрелом при просьбах о выдаче лекарств.

Конфликт продолжается, но для мариупольцев он как будто закончился, заключил журналист.