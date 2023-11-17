«Дай Бог, чтобы Алла Борисовна смогла исправиться»: что будет с Пугачевой после обращения в монастырь на Кипре

Аллу Пугачеву, в очередной раз сбежавшую из России, заметили в монастыре на Кипре. Об этом сообщает РИА Новости .

Ранее певица неоднократно допускала негативные и крайне агрессивные высказывания в адрес РФ и ее граждан. Не исключено, что теперь она решила покаяться и обсудить свое поведение со священнослужителями.

Однако может ли получить прощение у Бога человек, предавший Родину? Об этом нам рассказал иерей Филипп Ильяшенко, клирик храма святителя Николая Мирликийского в Кузнецкой Слободе.

«Бог, конечно, помогает всякому человеку, который обратился к нему за помощью. Даже сверх того. Только насильно он ничего не делает, не принуждает никого — у каждого есть выбор, обратиться к Богу или нет», — сообщил священник корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Всякое раскаяние, подчеркнул собеседник, Господь принимает. Все люди так или иначе грешат, совершают поступки, за которые бывает стыдно.

«Если мы каемся, нам дано таинство Божественной любви, когда мы можем освободиться от своих злых дел, неправильных поступков. Дай Бог, чтобы Алла Борисовна, если она действительно покаялась, смогла не только исповедать грехи, но и исправиться. Несомненно, Господь примет покаяние», — заключил иерей.

Ранее выяснилось, есть ли в новом альбоме Пугачевой критика России.