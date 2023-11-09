«Это должен быть адский трэш»: выяснилось, есть ли в новом альбоме Пугачевой критика России

Алла Пугачева тайно записала мини-альбом на территории России, о чем сообщили различные СМИ. Звезда, по некоторым данным, воспользовалась услугами студии «Салам», где работала над пластинками еще в 90-х.

В последнее время у сбежавших звезд появилась едва ли не традиция — выпускать треки, где в завуалированной, а то и в прямой форме озвучивается критика РФ. Учитывая недавние заявления Пугачевой против спецоперации, подобный шаг с ее стороны выглядел бы ожидаемым.

Журналист и музыкальный критик Денис Ступников рассказал нам, могут ли свежие песни певицы содержать провокационные высказывания.

«Что бы ни записала Пугачева сегодня, она уже не в лучшей форме. И это обстоятельство мгновенно дискредитирует любую заложенную в песнях идею. Но не думаю, что Пугачева будет затрагивать в новых песнях политические темы — это вовсе не ее конек. Но если вдруг рискнет, то это должен быть адский трэш», — подчеркнул собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

В то же время эксперт отметил, что ждать чего-то сверхъестественного или сверхинтересного от Аллы Борисовны уже не стоит.

«Само словосочетание «Пугачева записала новый альбом» вызывает у меня оторопь уже лет 20. К сожалению, начиная со второй половины 90-х, Алла Борисовна растеряла былой запал и ударилась в жуткую пошлость а-ля «Мадам Брошкина». Слушать ее песни этого периода стало моветоном. К тому же, у нее появились проблемы с голосом, из-за чего, насколько мне известно, она и свернула сценическую карьеру», — отметил Ступников.

Ранее мы сообщали, что Пугачева выступит в Москве за 500 тысяч долларов.