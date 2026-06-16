Две сестры бесследно исчезли после прогулки в Петрозаводске: на что вышла полиция

В Петрозаводске сотрудники полиции ведут поиски двух сестер, пропавших вечером 15 июня. После ухода из дома девочки не вернулись, а их местонахождение остается неизвестным, пишет РИА Новости.

Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего и проверяют возможные маршруты передвижения детей.

Последний раз сестер видели на карьере

По имеющейся информации, вечером того же дня девочек заметили в районе карьера в микрорайоне Ключевая. Очевидцы сообщили, что они находились там в компании других детей.

После этого сведений об их местонахождении не поступало.

Приметы пропавших

Младшая сестра была одета в желтую футболку и кепку с ушками. При себе у нее находилась белая сумка.

Старшая девочка ушла из дома в черной кофте, светло-голубых джинсах и джинсовой кепке с розовой надписью на передней части. С собой у нее была желтая сумка с белым ремешком.

Полиция просит помощи очевидцев

Сотрудники правоохранительных органов обращаются к жителям с просьбой сообщить любую информацию, которая может помочь установить местонахождение детей.

Поисковые мероприятия продолжаются, а все поступающие сведения оперативно проверяются.