Сотни машин оказались в ловушке на Кутузовском проспекте

Автомобилисты сообщили о серьезных заторах на Кутузовском проспекте в Москве. По словам очевидцев, движение в сторону центра оказалось практически парализовано на несколько часов, пишет Газета.ру.

На Кутузовском проспекте в Москве образовалась крупная пробка. По информации очевидцев, движение в сторону центра города оказалось серьезно ограничено, а автомобили были вынуждены часами оставаться без возможности проезда.

Водители сообщают о значительном скоплении транспорта на одном из ключевых направлений столицы.

Автомобилисты сообщили о длительном ожидании

По словам участников дорожного движения, затор возник в районе пересечения Кутузовского проспекта и Можайского шоссе. Некоторые водители утверждают, что находятся в пробке более двух часов.

Очевидцы также сообщили о присутствии сотрудников ДПС и временном ограничении проезда на отдельных участках дороги.

Причины перекрытия пока неизвестны

На момент появления сообщений официальная информация о причинах затрудненного движения не публиковалась. Из-за ограничений на трассе скопились сотни автомобилей, что привело к образованию многокилометрового затора.

Водителям рекомендовали заранее учитывать дорожную ситуацию и по возможности выбирать альтернативные маршруты.