Придет на помощь в трудную минуту: названы святые, к которым обращаются за успехом в работе

Председатель движения «Россия православная» и депутат Брянской областной думы Михаил Иванов рассказал в беседе с «Абзацем», что верующие могут обращаться с молитвами о помощи в профессиональной деятельности и карьерном продвижении.

По его словам, такие просьбы не следует воспринимать как способ получить желаемое без усилий. Речь идет о прошении благословения на труд и поддержку в важных жизненных решениях.

К кому советуют обращаться с молитвой

Иванов отметил, что главными для православных христиан остаются молитвы, обращенные к Иисусу Христу и Пресвятой Богородице.

Также он перечислил святых, которых традиционно считают помощниками в различных жизненных обстоятельствах. Среди них — Николай Чудотворец, к которому обращаются с просьбами о помощи в житейских вопросах, Сергий Радонежский, считающийся покровителем учебы и умственного труда, а также Трифон Апамейский, которого просят о поддержке в сложных ситуациях и защите от несправедливости.

Кроме того, депутат упомянул Константин Великий, а также Апостол Павел, подчеркнув важность обращения к своему небесному покровителю.

Успех требует не только молитвы

По мнению Иванова, духовная поддержка не может заменить собственные усилия человека. Он подчеркнул, что профессиональный рост невозможен без добросовестного труда, повышения квалификации и ответственного отношения к своим обязанностям.

Также депутат обратил внимание, что стремление к карьерному развитию не должно строиться на нечестных методах, обмане или причинении вреда другим людям.