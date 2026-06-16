В прокуратуре Подмосковья взяли на контроль соблюдение прав пострадавших от атаки БПЛА

Прокурор Московской области Сергей Забатурин поручил городским прокурорам контролировать соблюдение прав жителей Подмосковья, пострадавших от атаки беспилотных летательных аппаратов, которая произошла утром во вторник, 16 июня. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

В ведомстве уточнили, что в результате атаки пострадали шесть человек, одна из которых — несовершеннолетняя. Повреждения получили многоквартирные, частные дома и коммерческие объекты. Городские прокуроры осуществляют личный контроль за ситуацией.

Отметим, что для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи в прокуратуре области работает горячая линия: тел. +7 916 240-31-28.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о сбитых над Московской областью беспилотниках.