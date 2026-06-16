Дешевые авиабилеты все чаще обходятся дороже ожиданий

Один из европейских лоукостеров оказался в центре расследования после жалоб на дополнительную плату за размещение родителей рядом с детьми. По данным СМИ, пассажирам с несовершеннолетними автоматически предлагался специальный тариф, предусматривающий обязательную оплату выбора мест. Сбор составлял около 900 рублей за один полет, передает Турпром .

Стоимость такой услуги составляла около 900 рублей за один перелет на человека.

Семейные пассажиры оказались в особом положении

Особое внимание привлекло то обстоятельство, что дети в возрасте от 2 до 11 лет не могут путешествовать отдельно от сопровождающих взрослых. При этом, как отмечают эксперты, многие авиакомпании бесплатно размещают семьи рядом или автоматически резервируют соседние кресла без дополнительных расходов для пассажиров.

Представители перевозчика отвергли обвинения, назвав претензии необоснованными, однако проверка уже началась.

Почему дешевые билеты часто оказываются дороже

Специалисты туристической отрасли отмечают, что низкая цена в поисковых системах все чаще становится лишь стартовой стоимостью перелета. В процессе оформления билета пассажиры сталкиваются с дополнительными платежами за выбор места, ручную кладь, регистрацию и другие услуги.

В результате итоговая стоимость путешествия нередко оказывается сопоставимой с тарифами традиционных авиакомпаний, где многие опции уже включены в цену билета.

Как избежать лишних расходов

Эксперты рекомендуют внимательно изучать правила перевозчика перед покупкой билета и обращать внимание на все дополнительные сборы.

Также путешественникам советуют проходить онлайн-регистрацию сразу после ее открытия, использовать ручную кладь, соответствующую бесплатным нормам перевозки, и регулярно проверять актуальные условия авиакомпании, поскольку они могут меняться перед каждым рейсом.