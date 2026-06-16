В деле об убийстве 12-летней девочки в Приморье появился неожиданный поворот

В Приморском крае сотрудники правоохранительных органов задержали подростка по подозрению в причастности к убийству 12-летней девочки. Об этом пишет РИА Новости.

По данным регионального управления Следственного комитета, несовершеннолетний проходит в качестве подозреваемого по делу об особо тяжком преступлении.

Тело ребенка нашли на чердаке

Ранее тело девочки было обнаружено на чердаке одного из домов в поселке Врангель. Следователи сообщили, что на теле были выявлены признаки насильственной смерти.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются в рамках уголовного расследования.

Назначаются дополнительные экспертизы

В настоящее время рассматривается вопрос о проведении судебной психолого-психиатрической экспертизы. Специалистам предстоит оценить психическое состояние подозреваемого и его способность осознавать характер своих действий в момент совершения преступления.

Результаты исследования будут приобщены к материалам дела.

Возбуждены два уголовных дела

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту убийства, а также дело о халатности.

В ходе расследования планируется дать правовую оценку действиям должностных лиц, отвечающих за профилактику безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних.