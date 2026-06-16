Колючие защитники за 8 тыс. руб.: дачники Павловского Посада скупают ежей — ветеринар предупредил о последствиях

В дачных кооперативах и садоводческих товариществах Павловского Посада стремительно набирает популярность необычный способ защиты урожая. Вместо химических препаратов местные садоводы все чаще прибегают к помощи колючих хищников, сообщил REGIONS.

В погоне за экологичным методом борьбы с вредителями дачники начали массово приобретать ежей. Интернет-продавцы мгновенно отреагировали на возникший спрос и теперь активно рекламируют лесных обитателей как универсальных охотников на слизней, мышей, змей и слепней. Стоимость одного такого ежа-защитника достигает 7–8 тыс. руб.

При этом доставка ежа организована весьма оперативно — покупателю зверька привозят прямо к калитке дачи на обычном такси. Однако никаких сопроводительных документов, подтверждающих здоровье животного, продавцы не предоставляют.

«Призываю дачников срочно снять розовые очки и прекратить скупать лесных обитателей. За красивой картинкой скрывается огромная опасность, в первую очередь — для детей и домашних питомцев. Главная проблема заключается в том, что дикие ежи — это настоящие „губки“ для паразитов. Уровень заражения глистами у этих животных приближается к 100%. Кроме того, в своих иголках они переносят полчища блох и энцефалитных клещей. Попытки детей обнять, потискать или поцеловать „милого ежика“ могут закончиться серьезным лечением в инфекционном отделении больницы. Присутствие необследованного ежа на участке — это еще и огромный риск для домашних собак и кошек, которые легко могут подхватить от колючего гостя опасную заразу», — сказала ветеринар из Павловского Посада Ульяна Демина.

Помимо рисков для здоровья, у тех, кто только что обзавелся колючим питомцем, по мнению ветеринара, возникают и чисто житейские сложности.

«Ежи совершенно не приспособлены к жизни в неволе: они легко находят лазейки в заборах и сбегают, конфликтуют с домашними животными, пробираются на веранды в поисках человеческой еды и даже способны подкопать фундамент дома. Настоятельно рекомендую отказаться от сомнительной моды. Если вы действительно хотите обезопасить свой дачный участок от вредителей, лучше воспользоваться традиционными и безопасными методами, а диких ежей оставить в их естественной среде обитания», — добавила эксперт.

Ранее сообщалось, что мокрицы, муравьи и многоножки атакуют многоквартирные дома россиян после ливней.