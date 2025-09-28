Турист чудом выжил после встречи с акулой в Коста-Рике

У берегов Коста-Рики акула напала на дайвера во время погружения. Несмотря на серьезные травмы, мужчина выжил, ему окажут медицинскую помощь. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал SHOT.

В Коста-Рике акула напала на дайвера, но ему удалось выжить. Инцидент произошел у острова Кокос. Именно там акула атаковала 40-летнего туриста из Мексики на глубине 30 метров. Хищница прокусила шланг кислородного баллона, а затем укусила дайвера за голову и левую часть лица. Несмотря на ранения, мужчина смог подняться на поверхность.

На берегу ему оказали первую помощь, остановив кровотечение и стабилизировав состояние. Сейчас дайвера готовят к транспортировке на материк, которая займет от 36 до 40 часов, так как остров находится в 500 км от берега. Власти выясняют обстоятельства случившегося и пока не установили вид акулы, напавшей на дайвера.

Ранее подросток лишилась ноги после нападения двух акул.