Дала чистый лист, а получила увольнение: вдова участника СВО обвинила администрацию в подделке

В Забайкалье вдова участника СВО Валентина Пляскина обвинила администрацию села Бишигино в незаконном увольнении. Как пишет « Чита.Ру », женщина работала уборщицей с 2024 года, пока ее муж находился на передовой. В 2025-м супруг погиб, а на фронт отправился сын. В январе 2026 года Пляскину уволили.

По ее словам, 11 января она попросила три отгула для решения личных дел. Глава поселения Роман Котельников находился на больничном, но, как утверждает женщина, согласился отпустить ее, пообещав подписать заявление позже. Четырнадцатого января Пляскину вызвали на работу — якобы для подписания документов. Специалист администрации, по ее словам, кричала и давила, предлагая подписать чистый лист, на котором впоследствии вместо объяснительной оказалось заявление об увольнении.

«Специалист администрации предложила мне подписать чистый лист бумаги, (…) якобы она сама напишет объяснение от моего имени о моем отсутствии. Я растерялась, так как она кричала и давила на меня, поэтому сделала то, что она просила. Впоследствии выяснилось, что вместо объяснения о причинах моего отсутствия на этом листе оказалось заявление об увольнении от моего имени», — рассказала Пляскина.

Женщина обратилась в Следственный комитет, прокуратуру и Госинспекцию труда. По версии Госинспекции, 12 января она подала заявление на отпуск без сохранения зарплаты, а 14-го — на увольнение по собственному желанию, однако сама Пляскина настаивает, что второго заявления не писала. В ведомстве уточнили, что проводить почерковедческую экспертизу не уполномочены, но факт неподписания можно подтвердить показаниями свидетелей, которые в администрации уже нашлись. Глава поселения Котельников подтвердил, что они договорились об отгуле, и он одобрил его, пообещав подписать документы по возвращении с реабилитации, однако ситуация пошла вопреки этим договоренностям.