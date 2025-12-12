Дала надежду только в эфире: в скандале с Долиной вскрылась неприятная для Лурье деталь

Прошла неделя с момента, когда народная артистка России Лариса Долина, выступив на федеральном телеканале, публично извинилась перед Полиной Лурье и пообещала вернуть ей деньги за спорную квартиру. Однако за эти семь дней певица так и не связалась с покупательницей лично, узнал сайт aif.ru .

Информация о том, что Долина якобы не связалась с Лурье через неделю, ставит под сомнение заявления звезды. Артистка выступила на ТВ, раскаялась в эфире, но, как и ранее говорила адвокат покупательницы Светлана Свириденко, один звонок лично потерпевшей был бы куда логичнее. Чуда так и не свершилось. По словам Лурье, с ней никто не говорил, хотя после выступления Долиной и была некоторая надежда.

«За все время Долина ни разу со мной не связывалась», — сказала Лурье aif.ru.

Напомним, что судебная тяжба между сторонами длится с весны 2025 года. Тогда Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск Долиной, оспорившей сделку по продаже апартаментов. Артистка заявила, что стала жертвой мошенников и подписала документы под давлением. В результате Лурье, заплатившая за жилье, осталась и без квартиры, и без денег. Телевизионное выступление Долиной, где она со слезами на глазах просила прощения у Лурье, многими было воспринято как попытка разрядить накалившуюся общественную атмосферу вокруг этого дела. Однако последовавшие события показали, что между красивым жестом и реальными действиями пролегла пропасть.

Адвокат Лурье Светлана Свириденко раскрыла детали, которые не звучали в телеэфире. По ее словам, предложение Долиной сводилось к возврату 112 миллионов рублей в рассрочку на три года без какой-либо компенсации материальных потерь и морального вреда. Для Лурье, которая, по ее утверждению, уже несет затраты как добросовестный владелец (например, платит налоги на недвижимость), такие условия оказались неприемлемы. Она настаивает либо на полном и единовременном возврате всей суммы, либо на возврате самого жилья.

Пока юридический диалог зашел в тупик, Долина продолжила свою концертную деятельность. Уже на следующий день после откровенного телешоу, 6 декабря, она вышла на сцену «Песни года». Зрители отметили, что артистка выглядела скованной и временами сжимала руку в кулак. А 11 декабря на сольном концерте в Москве певица не сдержала эмоций и расплакалась, благодаря поклонников за поддержку. Эти сцены контрастируют с отсутствием прямого контакта с главной участницей конфликта.

Спорный многомиллионный вопрос решится уже 16 декабря силами Верховного суда.

Ранее юрист Углов напомнил, что «схему Долиной» могут использовать при продаже любого имущества.