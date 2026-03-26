Дальние полки и книги на пляже: по каким привычкам в Турции узнают россиян

Российских путешественников за границей нередко можно вычислить по привычкам, которые кажутся естественными для соотечественников, но выделяют их на фоне других отдыхающих. Блогер Саша Коновалова, много времени проводящая в Турции, перечислила детали поведения, которые сразу выдают россиян.

В магазинах и на рынках

Одна из самых заметных особенностей проявляется в супермаркетах. Россияне часто тянутся к дальним полкам, полагая, что там товары свежее, и подолгу изучают состав продуктов, особенно мясных и молочных.

На рынках поведение тоже отличается. Если местные жители спокойно дегустируют фрукты на месте, то туристы из России обычно отказываются от проб. Блогер объяснила это осторожностью, сформированной привычкой мыть продукты перед употреблением.

На пляже и в сувенирных лавках

На побережье россиян можно узнать по яркой одежде, включенной музыке и стремлению расположиться как можно ближе к воде. Многие берут с собой книги, совмещая загар с чтением.

В сувенирных лавках они чаще покупают подарки не только для себя, но и для родственников с друзьями. Такой подход выделяет их среди туристов, которые ограничиваются минимальным набором сувениров.

Внимание к персоналу

Некоторые российские путешественники проявляют особое внимание к обслуживающему персоналу, оставляя небольшие подарки. По словам блогера, это связано с желанием создать более комфортные условия отдыха.

Эксперты отмечают, что подобные привычки формируются под влиянием культурных особенностей и бытового опыта. Именно они становятся теми деталями, по которым туристов из России легко узнают в любой стране.