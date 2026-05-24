Дальние полки, немытые ягоды и подарки персоналу: блогер перечислила пять признаков, по которым турки вычисляют россиян
Блогер Коновалова перечислила пять признаков, по которым турки вычисляют россиян
Блогер Саша Коновалова рассказала, по каким характерным привычкам местные жители Турции безошибочно узнают туристов из России. По ее словам, один из главных признаков проявляется еще в супермаркетах: россияне почти всегда тянутся к дальним полкам в уверенности, что там лежат более свежие продукты, и дотошно изучают состав сыров и колбас в поисках нежелательных добавок, передает «Главный Региональный».
На рынках туристов из России выдает привычка отказываться от немытых ягод и фруктов, даже когда продавцы предлагают попробовать товар прямо с прилавка, — сказывается многолетняя привычка тщательно мыть продукты перед едой. На пляже соотечественников выделяют яркие купальники, крупные шляпы, книги на шезлонгах, музыка из портативных колонок и стремление занять место как можно ближе к воде.
В сувенирных магазинах россияне, по наблюдениям Коноваловой, скупают подарки не только для себя, но и для многочисленных родственников, друзей и знакомых, что местные жители воспринимают как проявление особой щедрости. Кроме того, российские туристы часто оставляют небольшие презенты для персонала отелей — сладости, сувениры или чаевые, — рассчитывая на более внимательное отношение.