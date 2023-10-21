Дальнобойные ракеты ATACMS оказались бесполезны против тактики ВС РФ - The Spectator
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Американские ракеты ATACMS, которые на минувшей недели Вашингтон начал поставлять в ВСУ, в противостоянии новой тактике Вооруженных Сил РФ оказались совершенно неэффективными.
Как пишет британский журнал The Spectator, российские ПВО быстро научились успешно перехватывать большую часть указанных американских снарядов.
«Большая часть ракет ATACMS была перехвачена ВС РФ, российская армия демонстрирует способность адаптироваться к каждому новому потенциалу, который приобретает Киев, от ракет большой дальности до военно-морских беспилотников», — говорится в материале журнала.
Ранее американский журнал Forbes рассказал о недостатках переданных Украине ракет ATACMS. В частности, восставленные ВСУ ракеты не в состоянии уничтожать российские танки, считает обозреватель Дэвид Экс.