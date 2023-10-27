«Дальше разговоров дело не дошло»: цирк Никулина не подставлял Куклачева с площадкой для юбилея

Андрей Удалов, клоун и актер, заявил, что Московский цирк Никулина на Цветном бульваре обманул Юрия Куклачева, пообещав помочь с празднованием юбилея, а затем отказавшись это делать. Ситуацию прокомментировал представитель учреждения. По его словам, дирекция цирка не давала никаких гарантий знаменитому дрессировщику.

Удалов сообщил, что Куклачеву пообещали предоставить помещение цирка на Цветном бульваре для проведения юбилейного концерта. Однако когда дело дошло до подписания документов, контактировать со звездой руководство цирка якобы прекратило.

В пресс-службе цирка на Цветном бульваре нам подтвердили, что разговоры о мероприятии велись. Но о конкретных договоренностях речь не шла.

«Юрию Куклачеву никто ни в чем не отказывал. Так же, как и не было дано обещание. Два года назад к нам с просьбой о проведении юбилея обратился его сын. Дирекция цирка ответила, что если такая возможность у цирка будет, то не вопрос — помещение предоставят», — заявили интернет-изданию «Подмосковье сегодня» в пресс-службе учреждения.

Там также опровергли информацию о том, что Куклачев не первым столкнулся с проблемой — якобы клоуну Олегу Попову и вовсе отказали в праздновании 60-летнего юбилея.

«Да, с ним была договоренность, но в цирке обрушился потолок, и проведение мероприятия по техническим причинам было невозможно», — подчеркнули в пресс-службе.

Кроме того, там объяснили ситуацию с рабочим ковром, который сын Куклачева попросил предоставить для съемки юбилейного шоу к 70-летию отца. По словам Дмитрия Куклачева, аренда реквизита была согласована лично с гендиректором цирка Максимом Никулиным и оплачена. Однако в пресс-службе учреждения утверждают обратное.

«С этим вопросом, действительно, к нам обращались, но, опять же, согласия никто не давал. Дальше разговоров дело не дошло», — заверил представитель цирка.

Он отметил, что никаких запретов нет — если будет возможность и желание со стороны Куклачева, вопрос о предоставлении ему площадки для празднования юбилея рассмотрят.

Ранее мы уже сообщали, что Юрию Куклачеву не позволили отметить юбилей в Цирке Никулина.