Дана Борисова раскрыла тяжелые последствия уколов для похудения

Препарат «Оземпик», который звезды используют для похудения, вызвал серьезные проблемы со здоровьем у телеведущей Даны Борисовой. Об этом она рассказала в беседе с Regions.

По ее словам, она сделала курс уколов и смогла сбросить 12 килограммов. После достижения такого результата она провела процедуру и своей дочери Полине.

«Но спустя меньше года использования препарата, у меня возникли серьезные побочные эффекты. Во-первых, очень упало зрение, я фактически ослепла. Во-вторых, началась интоксикация организма. В-третьих, несколько раз я падала в обморок, причем происходило все это на улице. Повезло, что рядом оказались люди, которые меня подхватили и не позволили еще и голову травмировать», — рассказала Борисова.

Она уточнила, что проблемы начались после того, как она самостоятельно увеличила дозировку препарата.

Полное интервью звезды и комментарий врача о препарате — в материале Regions.