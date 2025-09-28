Дания усилит контроль над воздушным пространством

В Дании намерены временно запретить полеты гражданских дронов над территорией страны в связи с соображениями безопасности. Решение связано с участившимися случаями появления неопознанных беспилотников вблизи стратегических объектов. Об этом сообщила «Лента.ру» со ссылкой на немецкий телеканал.

В Дании планируют ввести временный запрет на использование гражданских дронов в воздушном пространстве страны. Как сообщает немецкий телеканал, ограничение будет действовать с понедельника по пятницу. Причиной такого решения названы соображения безопасности.

В Дании обеспокоены участившимися случаями появления неопознанных беспилотников вблизи аэропортов и военных объектов. Ограничения еще могут быть связаны с тем, что страна будет принимать глав государств и правительств Европейского Союза на следующей неделе. Вопросы безопасности будут иметь первостепенное значение.

Ранее в Норвегии у военной авиабазы засекли неизвестные беспилотники.