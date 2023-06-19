Дания увеличит военную поддержку Украины на пять лет – СМИ

Власти Дании намерены увеличить военную поддержку Украины на ближайшие пять лет. Об этом сообщило РИА Новости .

Руководство страны приняло решение увеличить поддержку в рамках Украинского фонда до 3,2 миллиарда долларов, что составляет примерно 21,9 миллиарда крон. Сделать это планируется в 2023-2028 годах.

В министерстве обороны Дании также уточнили, что эти средства будут направлены на поставки оружия, военной техники и оборудования для обучения военнослужащих. К слову, в середине июня Дания уже заключила договор с Нидерландами о поставке Украине четырнадцати немецких танков.