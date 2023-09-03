«Данила больше нет»: ефрейтора не могли опознать, потому что он отдал свой жетон товарищу

Часто мамы бойцов СВО жалуются, что изводятся без звонков с передовой. Сыновья не имеют возможности набрать и успокоить родных. Однако Данилу Балаклейскому повезло: он до последнего был на связи, а мама даже не подозревала, что парень на спецоперации.

Перед отъездом «за ленточку» 20-летний ефрейтор сказал всем, что едет на учения в Крым. Он постоянно звонил якобы с полуострова и скучливо сообщал маме Кате, что ребята там чинят машины.

«Последний раз Данил набрал мне по видеосвязи 28-го мая 2022 года, мы так хорошо с ним поговорили. Мы с мужем были у себя на даче и посмеялись, что у нас был ливень, а папа жарил шашлык под зонтиком. А назавтра, в одиннадцать часов позвонил его сослуживец и сообщил, что Данила больше нет», — вспоминает Балаклейская, говоря с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Екатерина, конечно, сначала не поверила — очень уж резкий переход получался, да и сын говорил совсем другое.

«Я думала, может, Данила взломали и контакт у него узнали. Может, украинцы начали провокацию. Я начала обращаться в военкоматы и в военную прокуратуру, звонила в Москву по горячей линии. Все родственники активно искали информацию о нем, но все отвечали, что сына нет среди погибших и пропавших», — замечает наша собеседница.

Спустя неделю родителям позвонили из Москвы и успокоили: «Ваш ребенок проходит дальнейшую службу».

«У меня камень с души упал. Думаю, действительно провокация была. Но через день нам позвонили из ростовского морга и сказали, что Данил там. Они его не могли опознать, потому что сын с каким-то своим другом поменялся жетонами. Как мне потом мальчишки рассказывали, он все время себя называл фартовым, что ничего с ним не случится», — вздыхает Екатерина.

Ранее мы рассказывали, как сложилась судьба Данила Балаклейского.