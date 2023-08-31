Данилов заявил, что для ударов по России Украина использует только местное оружие

Секретарь украинского Совета нацбезопасности заявил, что Украина использует только произведенное на территории страны оружие для атак по России. Подробности сообщило РИА Новости .

Алексей Данилов дал интервью немецкому изданию. В нем он заявил, что некоторые несогласные граждане расценивают удары беспилотников по Москве так, будто власти Украины считают территорию России законной целью. Однако он подчеркнул, что украинские войска используют для налетов только оружие, произведенное на Украине.

Также Данилов напомнил, что украинские власти взяли на себя ответственность перед западными партнерами, пообещав, что не будут использовать поставленное им США и ЕС вооружение для атак вглубь России. Однако такого запрета на украинское оружие наложено не было.