«Дар Божий»: в Нерехте на свет появились три сестрички, и теперь в семье Фроловых семеро детей

В городе Нерехта Костромской области произошло событие, которое по статистике случается один раз на сотни миллионов родов. В семье Дмитрия и Марии Фроловых на свет появилась тройня — три очаровательные дочки, получившие имена Варвара, Василиса и Валерия. Малышки родились в Ивановском институте материнства и детства в начале февраля и первые недели жизни находились под пристальным наблюдением врачей, набираясь сил и веса. Лишь в конце марта счастливые родители смогли забрать окрепших крошек домой.

Теперь в доме Фроловых царит новая, особенная атмосфера, наполненная тихим счастьем, заботой и безграничной любовью. Девочки активно познают окружающий мир и уже радуют родителей первыми эмоциями. Как рассказала Мария Фролова, дочки растут спокойными, машут ручками, обожают папу и всегда улыбаются, когда его видят. Она подчеркнула, что считает рождение дочерей огромным счастьем и настоящим божьим даром.

Мария также призналась, что первое известие о многоплодной беременности вызвало у нее смешанные чувства растерянности и тревоги, однако со временем все страхи уступили место приятным хлопотам. В такой большой семье поддержка стала общим делом: на помощь маме приходят супруг Дмитрий и старшие дети. Как сообщили в администрации города Нерехты и Нерехтского района, с появлением тройняшек семья Фроловых стала многодетной и теперь насчитывает семерых детей.