Экранное время на каникулах: инструкция по спасению детских глаз летом

Летние каникулы — идеальное время, чтобы вытащить ребенка из виртуального мира на свежий воздух. Но запреты и скандалы дают обратный эффект: дети начинают тайком пользоваться телефоном или откровенно бунтовать. Интернет-издание «Ямал-Медиа» собрало советы врачей и психологов о том, как сделать реальную жизнь интереснее любого экрана.

Проблема не в самом телефоне, а в длительном просмотре на близком расстоянии и отсутствии прогулок, пояснила офтальмолог-хирург Татьяна Шилова. Врачи фиксируют рост близорукости у детей, и одна из главных причин — сочетание зрительной нагрузки с недостатком естественного освещения.

Если есть наследственная предрасположенность, зрение может ухудшиться уже через полгода ежедневного «общения» с экраном. Безопасной нормы для всех нет, но ориентиры такие: младшим школьникам — до часа в день, подросткам — около двух. Самая эффективная профилактика близорукости — ежедневные двухчасовые прогулки. Естественный свет помогает развитию глазного яблока, объяснила врач.

Эксперт рекомендовала делать перерывы каждые 20–30 минут, держать экран на расстоянии 35–40 см, не читать лежа и в темноте. Упражнения для глаз снимают усталость, но близорукость не лечат — для этого нужны линзы, очки и наблюдение у офтальмолога.

Зависимость и скрытые угрозы

Семейный психолог Наталья Панфилова предупредила: главный признак зависимости — ребенок «залипает» в телефоне и с трудом переключается. Запреты только подогревают интерес, особенно если речь о сомнительных сайтах или жестоких играх. Лучшая защита — доверительный контакт. Если отношения с родителями хорошие, ребенок сам расскажет о том, что нашел.

Услышав тревожное, не стоит паниковать и ругать. Лучше спокойно расспросить, откуда взялась информация, и предложить альтернативу, иначе ребенок продолжит искать развлечения там, куда не пускают.

Почему запреты — зло

Просто забрать гаджет — плохая идея, уверена психолог Анастасия Валуева. Телефон развлекает, позволяет общаться и играть. Если убрать его без альтернативы, ребенок просто не знает, чем себя занять. Жесткий запрет ведет к сопротивлению и тайному использованию.

Исключение — серьезная зависимость или угроза безопасности. Но даже тогда надо предложить замену.

Как договориться

Работают прозрачные правила для всей семьи: допустимое экранное время, периоды без телефона (еда, прогулки, сон). Ключевой момент — личный пример. Если родители сами не выпускают гаджет из рук, требовать ограничений от ребенка бесполезно.

Главная задача — сделать реальную жизнь насыщеннее. Лагеря, секции, дворовые игры, поездки к бабушке, книги, творчество и даже простые домашние задания развивают самостоятельность. Нельзя просто сказать: «Пойди, развлекись». Надо помочь организовать деятельность: построить шалаш, отправиться на велопрогулку, приготовить необычное блюдо или собрать коллекцию бабочек.

Чем младше ребенок, тем чаще нужно переключать его внимание: 20–30 минут мультфильмов — и пора бегать. Полностью убирать телефон не стоит — важнее научить воспринимать его как инструмент. Если взрослые предлагают только скучные обязанности («вынеси мусор», «помой посуду»), ребенок снова потянется к экрану. А когда предлагают что-то действительно интересное — бадминтон, сап или разжигание костра с одной спички, — он отвлекается от телефона с удовольствием.