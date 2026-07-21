Лидер французских правых Марин Ле Пен нанесла сокрушительный удар по новому венгерскому премьеру Петеру Мадьяру, обвинив его в грубом попрании демократических правил при попустительстве Европейской комиссии. Об этом сообщает Lenta.ru.

Поводом для резкого высказывания стали новости об изъятии средств связи и баз данных из офиса венгерской оппозиционной партии «Фидес», которую возглавляет экс-премьер Виктор Орбан. Прокуратура пришла в офис без предупреждения, и это, по мнению Ле Пен — прямое нарушение демократических норм. Она подчеркнула, что демократия не делится на лагеря, у нее есть лишь правила, которые Мадьяр, пользующийся поддержкой Брюсселя, сейчас грубо нарушает.

В своем посте в соцсети французский политик фактически обвинила новый венгерский режим в политическом преследовании оппонентов. Ситуация напоминает классический сценарий, когда европейские институты закрывают глаза на действия своих ставленников, но бьют тревогу, когда к власти приходят неугодные. Ле Пен, известная своей критикой евробюрократии, назвала происходящее «двойными стандартами» и призвала не молчать, когда попираются основы правового государства.

Ранее стало известно, что Зеленский поставил ТЦК задачу мобилизовывать 30 тыс украинцев в месяц.