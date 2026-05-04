Дарить квартиры станет накладно: новые правила с нотариусом опустошат кошельки простых россиян

Введение обязательного участия нотариуса в сделках дарения недвижимости грозит финансовыми издержками для малоимущих граждан и временным спадом на рынке жилья. Об этом пишет Газета.ру.

Проблема финансовых затрат для населения

Руководитель блока безопасности агентства недвижимости «Этажи» Елена Тикунова выразила опасения, что новые правила оформления дарственных могут стать серьезным бременем для пенсионеров и лиц с невысоким достатком. По ее словам, стоимость услуг нотариуса, варьирующаяся от 10 до 15 тысяч рублей и выше, является значительной суммой для людей с доходом в пределах 40–50 тысяч рублей. Эксперт прогнозирует, что из-за роста расходов собственники могут начать искать альтернативные пути передачи прав на имущество, чаще выбирая оформление завещаний или фиктивных договоров купли-продажи.

Ожидаемые изменения на рынке недвижимости

Тикунова полагает, что в краткосрочной перспективе инициатива спровоцирует снижение объема сделок дарения. Граждане будут адаптироваться к новым условиям, а часть спроса сместится в сторону других юридических инструментов. При этом специалист подчеркивает, что обязательное нотариальное вмешательство замедлит процесс передачи собственности, так как потребует дополнительных визитов в инстанции и сбора расширенного пакета документов.

Безопасность против мошеннических схем

Несмотря на критику финансовой стороны вопроса, Елена Тикунова признает необходимость данной меры в контексте борьбы с преступностью. Она отметила, что нотариальное удостоверение способно защитить уязвимые категории граждан, которых злоумышленники часто пытаются лишить крыши над головой путем обмана. Однако эксперт добавила, что даже обязательное участие нотариуса не станет абсолютной гарантией безопасности и не сможет полностью искоренить случаи незаконного отчуждения имущества.